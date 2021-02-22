PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

За какие авто украинцам придется платить налог в 2021 году (СПИСОК)

Министерство экономики Украины опубликовало список автомобилей, за какие необходимо платить транспортный налог в 2021 году. В перечень входят легковые автомобили, возраст которых не превышает пять лет.

авто

Сумма денежного взыскания равна 25 тыс. грн, его платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине авто.

В то же время средняя стоимость транспортного средства должна составлять более 375 размеров минимальной зарплаты, то есть 2,25 млн грн.

Рассчитать среднюю стоимость авто для уплаты налога можно на сайте ведомства.

Налог на авто 2021 — перечень транспортных средств

Читайте
Штраф за отсутствие страховки на авто в Украине

Обязательный техосмотр авто

В Украине до 2022 года хотят вернуть обязательный техосмотр автомобилей. Вводить процедуру будут постепенно.

Сначала планируют обзор переоборудованных транспортных средств, которые впервые ввозят на территорию страны.

Источник: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Фото: Pexels

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх