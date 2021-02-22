Министерство экономики Украины опубликовало список автомобилей, за какие необходимо платить транспортный налог в 2021 году. В перечень входят легковые автомобили, возраст которых не превышает пять лет.

Сумма денежного взыскания равна 25 тыс. грн, его платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине авто.

В то же время средняя стоимость транспортного средства должна составлять более 375 размеров минимальной зарплаты, то есть 2,25 млн грн.

Рассчитать среднюю стоимость авто для уплаты налога можно на сайте ведомства.

Налог на авто 2021 — перечень транспортных средств

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Обязательный техосмотр авто

В Украине до 2022 года хотят вернуть обязательный техосмотр автомобилей. Вводить процедуру будут постепенно.

Сначала планируют обзор переоборудованных транспортных средств, которые впервые ввозят на территорию страны.

Источник: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины