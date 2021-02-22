Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцина против коронавируса индийского производства Covishield, о поставках которой договорилась страна, имеет высокое качество.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам 22 февраля в рамках всеукраинского форума Украина 30. Инфраструктура.

— Это одна из лучших на сегодня вакцин, — отметил Владимир Зеленский.

При этом первая партия вещества, которая прибудет в Украину, будет производства компании AstraZeneca.

— Мы говорим о первой партии именно AstraZeneca. Но отдельно в Индии мы общаемся еще об одной вакцине, — добавил глава государства.

Вакцина против коронавируса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов отправился в Индию, где проконтролировал отправку первой партии вакцины в страну.

Кроме того, он договаривался о дальнейших поставках вещества.

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Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Инфраструктура