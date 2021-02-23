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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Марія Степанюк |

Биткоин упал в цене и стоит меньше $50 тыс.

Курс биткоина упал 23 февраля до отметки $49,9 тыс. Такие данные предоставляет биржа Coindesk.

біткоїн

По состоянию на 7.00 по киевскому времени стоимость криптовалюта находилась на уровне $50,6 тыс., а за прошедшие сутки она снизилась на 9,4%.

Цена актива начала падать после того, как накануне обновила исторический максимум $58 тыс.

Стоит отметить, что еще 2 января стоимость биткоина составляла $33 тыс.

Инвестиции в биткоин

На прошлой неделе консалтинговая компания The Motley Fool объявила о намерениях инвестировать в биткоин $5 млн, чтобы использовать цифровую монету как средство хеджирования для защиты от инфляции.

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По прогнозам аналитиков, стоимость биткоина может вырасти до $500 тыс. в ближайшие 15 лет.

В то же время, аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase назвали биткоин худшим средством защиты от падения цен на акции. По их мнению, текущая цена этой криптовалюты значительно выше ее справедливой стоимости.

Фото: Depositphotos

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