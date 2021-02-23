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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Каскадная модель вакцинации: как будут делать прививки от Covid-19

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить по каскадной модели. Так, система здравоохранения будет поэтапно применять свои мощности, сначала мобильные бригады будут делать по 100 прививок в сутки.

щеплення, дифтерія, вакцинація

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что в Украине будут использовать каскадную модель прививки против Covid-19. Она предусматривает постоянную работу мобильных бригад.

Одна мобильная бригада сможет делать около 100 прививок от коронавируса в сутки в течение 28 дней в одном медицинском учреждении.

Ляшко отметил, что вакцинацию препаратом AstraZeneca будут делать инъекциями из двух доз, и мобильные бригады будут работать в определенном порядке.

—Мы на мобильную бригаду рассчитываем занятость — по 100 прививок в сутки в течение 28 дней. То есть они используют 2,8 тыс. доз вакцин. После этого на 29-й день они возвращаются в первое учреждение, где вакцинировали 28 дней назад, и там делают повторную прививку.

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Кроме того, главный санврач добавил, что когда будут поступать новые партии вакцины, то одновременно будут добавляться новые платформы, бригады и новые кабинеты вакцинации. Это поможет расширить количество прививок и позволит постоянно быть в процессе вакцинации.

23 февраля Украина получила первую партию вакцины от коронавируса.

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что уже 24 февраля в стране должна начаться вакцинация.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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