Корниенко не исключает голосование в Раде по Витренко в ближайшее время

Народные депутаты уже дважды голосовали за назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром по вопросам энергетики, но каждый раз ему не хватало голосов. Возможно, это удастся сделать на ближайшей пленарной неделе.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, теоретически парламент может рассмотреть назначение Витренко на следующей пленарной неделе.

– Кадровые вопросы идут вне повестки дня. Если в понедельник, 1 марта, на заседании фракции мы определимся, что выносим снова кандидатуру Юрия Витренко, то будем выносить, – сказал нардеп.

В то же время Корниенко отметил, что внутри монобольшинства продолжаются консультации, поскольку именно Слуга народа должна предложить премьер-министру кандидатуру.

Он не смог сказать, есть ли сейчас голоса за кандидатуру Витренко во фракции.

Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики, пообещал сделать прибыльными Энергоатом и Центрэнерго, если его назначат первым вице-премьером и министром энергетики.

По его словам, Украина должна сделать все, чтобы государственные компании были прибыльными, а страна избавились от критической зависимости от любых энергоносителей из России.