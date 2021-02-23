Литва поделится с Украиной вакциной против коронавируса. Это произойдет тогда, когда страна будет иметь избыток препарата. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

23 февраля состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

— Я очень благодарен Габриелюсу за то, что он сообщил нам такую ​​информацию. Когда у Литвы появится избыток вакцины, она с радостью поделится ею с Украиной, — заявил Кулеба.

Глава МИД Литвы выразил обеспокоенность из-за недостатка препарата против коронавируса в Украине.

Вакцинация в Украине

Вакцинация населения в Украине начнется 24 февраля. 23 февраля в аэропорт Борисполь прибыла первая партия вакцины против коронавируса.

Это препарат AstraZeneca/Oxford, который первым в Украине утвердили для экстренного использования.