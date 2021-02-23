Курс валют НБУ на 23 февраля 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 февраля.
Регулятор установил курс доллара на уровне 27,9 грн/$, что на 8 копеек больше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.
Курс евро установлен на уровне 33,89 грн/€.
Курс валют в Украине от НБУ на 23.02:
- $1 — 27,9304 грн;
- €1 — 33,8866 грн;
- 1 польский злотый — 7,5325 грн;
- 10 российских рублей — 3,7244 грн.
Экономический прогноз 2021 для Украины
Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.
Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер объяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.