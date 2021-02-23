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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

НБУ ослабил гривну: курс валют в Украине на 23 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 февраля.

Доллар

Регулятор установил курс доллара на уровне 27,9 грн/$, что на 8 копеек больше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Курс евро установлен на уровне 33,89 грн/€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 23.02:

  • $1 — 27,9304 грн;
  • €1 — 33,8866 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5325 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7244 грн.

Курс валют НБУ на 23 февраля 2021 в Украине

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер объяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.

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