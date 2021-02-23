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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Онлайн-трансляция внеочередного заседания Верховной Рады 23 февраля

Внеочередное заседание Верховной Рада IX созыва начнется 23 февраля в 12.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

верховна рада

Верховная Рада собирается на внеочередное заседание для решения одного вопроса.

Чиновники будут повторно рассматривать изменения относительно проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы и других вопросов касательно этой темы.

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Рада соберется на внеочередное заседание 23 февраля - что будут рассматривать

Докладывать с трибун будет Первый заместитель Главы ВРУ Руслан Стефанчук.

16 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы.

В течение шести месяцев после вступления в силу законопроекта, должны объявить конкурсы на госдолжности, которые занимают лица по контракту на период действия карантина.

Закон о платежных услугах

Верховная Рада приняла за основу закон о платежных услугах. Таким образом планируют урегулировать работу платежных систем и открытый банкинг в Украине.

Согласно с законом, планируется предоставить статус законного платежного средства цифровым деньгам НБУ, а также дать регулятору право на их выпуск.

Однако самое важное — он внедряет онлайн-систему банкинга, которая позволит украинским компаниям получить больше возможностей для развития бизнеса.

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