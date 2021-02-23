Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады 23 февраля 267 голосами поддержали законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы №4531 с правками президента Владимира Зеленского.

Эти правки означают возобновление конкурсов на вакантные должности в государственной службе, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией.

Согласно документу, в течение шести месяцев после его вступления в силу должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Это решение в целом усовершенствует конкурсные процедуры и гарантирует равные условия доступа к государственной службе, а также разблокирует работу Министерства энергетики и выплаты зарплат работникам энергетической отрасли.

Какие правки Зеленского учла Рада

Верховная Рада 16 февраля приняла во втором чтении законопроект №4531, на следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и отправил на подпись главе государства. Но Владимир Зеленский ветировал документ и вернул его в Раду со своими предложениями.

Президент тогда поддержал восстановление конкурсов на должности в госслужбе, но просил парламент изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

По его мнению, положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы о назначении по представлению премьера членов Кабмина.

Зеленский отметил, что, если в течение длительного времени Рада не назначает министра, эти нормы закона приведут к параличу деятельности министерства.

Внеочередное заседание Рады 23 февраля

19 февраля президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой провести внеочередное заседание для принятия законопроекта, который позволит восстановить конкурсы на должности в госслужбе.

По словам главы государства, если парламент не проголосует за внесение соответствующих правок, работники многих отраслей не смогут получить зарплаты.