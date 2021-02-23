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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Рада соберется на внеочередное заседание 23 февраля — что будут рассматривать

23 февраля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для решения одного вопроса. Заседание начнется в 12.00.

Рада соберется на внеочередное заседание 23 февраля — что будут рассматривать

Депутаты повторно будут рассматривать внесение изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18.02.2021.

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Докладывать будет представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

16 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы.

Документ предусматривает, что в течение шести месяцев после вступления в силу законопроекта, должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина.

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