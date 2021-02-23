Министерство здравоохранения создало электронный лист ожидания вакцинации от Covid-19, записаться в который можно будет через портал Дія.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

— Минздрав совместно с Минцифры создали услуги записи в лист ожидания вакцинации от Covid-19, который будет доступен в приложении и на портале Дія. Каждый желающий будет иметь возможность с 1 марта попасть в этот список. Сделать это можно будет также с помощью контакт-центра Минздрава, — сказал он.

Кучер добавил, что когда придет соответствующий этап согласно дорожной карте вакцинации, гражданам предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав место, дату и время визита. Это касается украинцев возрастом от 18 до 59 лет.

Замминистра также отметил, что около 40 компаний медицинских информационных систем обновляют свой продукт для вакцинации.

При этом Кучер уточнил, что Минздрав начал расширять мощности контакт-центра и контрактовать большее количество операторов.

На первом этапе вакцинации прививку получат работники мобильных бригад вакцинации, медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, работающие в медучреждениях и предоставляющие помощь больным коронавирусом.

На втором, третьем и четвертом этапах вакцину получат люди, которые входят в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья или возрасту.

Пятый этап предусматривает вакцинацию людей возрастом от 18 до 59 лет.