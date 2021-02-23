Сейчас в Украине только 38% врачей готовы делать прививки против коронавируса. В то же время вакцинация в Украине начнется именно с медицинских работников, которые находятся в группе риска.

Такую информацию озвучил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 23 февраля.

— Сначала будут вакцинировать врачей коронавирусных, далее — соматических больниц, врачей экстренной помощи, семейных врачей, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, если врачи будут отказываться делать прививки, они могут отдать свою вакцину.

— Если человек хочет, он сделает прививку. Но он может отдать свою дозу тому врачу или тому работнику учреждения здравоохранения, который не переболел и может защитить себя путем иммунопрофилактики, — добавил он.

По его словам, среди врачей много тех, кто переболел и имеет приобретенный иммунитет из-за перенесенной болезни.

Согласно рекомендациям, если человек переболел, откладывается проведение прививки на шесть месяцев, поскольку в этот период времени человека защищает собственный иммунитет.

Вакцинация в Украине

После старта вакцинации против коронавируса в Украине, который запланирован на 24 февраля, первыми прививки получат врачи.

Их решили иммунизировать первыми, ведь они работают с больными и находятся в группе риска.

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