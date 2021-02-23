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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Скинулись по гривне: санкционные каналы создали новый холдинг, чтобы вернуться в эфир

Телеканалы 112 Украина, NewsOne и Zik, которые находятся под санкциями, планируют вернуться в эфир уже в составе нового Медиахолдинга Новости. Учредителями нового ООО является 100 человек.

Александр Ткаченко

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— Запрещенная Тройка Медведчука, что называла себя Медиахолдинг Новости, натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали, — заявил министр.

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Медиахолдинг был зарегистрирован 18 февраля.

— Учредителями нового ООО является 100 человек. Каждый из них вскинулся на создание ООО по одной гривне. Таким образом, капитал ООО Медиахолдинг Новости — 100 грн, — отметил Ткаченко.

Интересно, что юридический адрес Медиахолдинга Новости город Киев, ул. Дегтяревская, дом 21-Г, а раньше там базировался подсанкционый 112 канал. 

Санкции проти телеканалов

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд украинских каналов попал под санкции. Санкции будут действовать против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Зеленский заявил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает страну на пути в ЕС и евроатлантической интеграции.

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