PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Вспышка Covid-19 на Прикарпатье может распространиться на соседние регионы — Ляшко

Вспышка Covid-19 на Прикарпатье имеет локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, в зоне риска соседние области — Черновицкая, Закарпатская и Винницкая.

Вспышка Covid-19 на Прикарпатье может распространиться на соседние регионы — Ляшко

Такую информацию озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в Ивано-Франковской области продолжает увеличиваться количество госпитализаций — за неделю показатели выросли с 15% до 25%.

Ежедневно на 50-60% больше жителей региона госпитализируют в больницы, чем выздоравливают. В медицинских учреждениях занято 50% коек с кислородом, несмотря на развертывание дополнительных мест.

Читайте
Киев в желтой: Украину поделили на четыре зоны карантина

Красная зона на Ивано-Франковщине

Из-за большого количества больных в Ивано-Франковской области ввели красную зону коронавируса. Заведения питания смогут продавать еду только навынос.

Закрываются спортивные залы, торговые центры, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Подробнее, как будет проходить карантин на Ивано-Франковщине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка