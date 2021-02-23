Вспышка Covid-19 на Прикарпатье может распространиться на соседние регионы — Ляшко

Вспышка Covid-19 на Прикарпатье имеет локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, в зоне риска соседние области — Черновицкая, Закарпатская и Винницкая.

Такую информацию озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в Ивано-Франковской области продолжает увеличиваться количество госпитализаций — за неделю показатели выросли с 15% до 25%.

Ежедневно на 50-60% больше жителей региона госпитализируют в больницы, чем выздоравливают. В медицинских учреждениях занято 50% коек с кислородом, несмотря на развертывание дополнительных мест.

Красная зона на Ивано-Франковщине

Из-за большого количества больных в Ивано-Франковской области ввели красную зону коронавируса. Заведения питания смогут продавать еду только навынос.

Закрываются спортивные залы, торговые центры, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Подробнее, как будет проходить карантин на Ивано-Франковщине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко