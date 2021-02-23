Терехов объявил о возрождении харьковского Металлиста

Руководство города Харькова совместно с бизнесменом Александром Ярославским планирует возрождение футбольного клуба Металлист Харьков.

Об этом заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов на своей странице в Facebook.

— Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины, — сообщил он.

По словам Терехова, возрожденному клубу вернут традиционное название, а также передадут клубную инфраструктуру – стадион и тренировочную базу.

— Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый Металлист не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное — вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба Металлист, — написал и.о городского главы Харькова.

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Госпиталь на стадионе Металлист

Ранее стадион Металлист в Харькове рассматривали в качестве будущего госпиталя для больных коронавирусом.

Группа специалистов осматривала стадион, чтобы определиться, можно ли сделать такой госпиталь на территории харьковского Металлиста. Кроме этого, изучали возможность использования базы Металлиста для размещения больных или для обсервации.