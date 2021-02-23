Украина выразила России протест из-за покушения на убийство пограничника

МИД Украины выразило протест внешнеполитическому ведомству РФ за нападение на украинского пограничника.

По словам спикера МИД Олега Николенко, правоохранители России эффективно не отреагировали на покушение на убийство пограничника. МИД требует расследовать этот случай и наказать виновных в происшествии.

19 февраля в Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины на военнослужащего Госпогранслужбы напал россиянин с ножом. Нападающий дважды ударил острым предметом военного сразу после того, как ему открыли дверь.

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Благодаря реакции военнослужащего, раны оказались не смертельными. До сих пор не известно, по каким причинам правонарушитель совершил нападение.

Раненому вызвали скорую сотрудники Генконсульства Украины, к ее приезду другой украинский пограничник оказал медицинскую помощь пострадавшему.

Ранее приговоренного к восьми годам лишения свободы нападающего задержали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии стало известно, что правонарушителя записывали на прием в Генконсульство.

МЗС висловило протест @MID_RF через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад. Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони ???????? дипустанов. pic.twitter.com/RD9Uoe7gpZ — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 23, 2021

Жалоба Украины против РФ в Европейском суде

Украина подала несколько жалоб против России в Европейский суд по правам человека из-за длительной практики целенаправленных убийств.

По данным Европейского суда, жалоба касается убийств, которые совершает Россия против ее противников на территории других государств. К ним относятся страны Совета Европы, которые расположены за пределами вооруженного конфликта.