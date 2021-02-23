Первые вакцины от коронавируса уже в Украине. Это 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca. В аэропорту приземлился самолет, прибывший из Индии.

Груз доставил самолет Turkish Airlines. Министр здравоохранения Максим Степанов, который лично поехал в Индию, рассказывал, что вакцину транспортировали в Мумбаи, а затем грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле — в Киев.

Степанов сообщил в соцсети, что груз срочно растаможивают, после чего вакцина сразу поедет в регионы.

Именно вакцину Oxford/AstraZeneca 22 февраля первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.

Препарат от коронавируса для экстренного применения уже одобрила ВОЗ, Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибыла в Украину, официально зарегистрирована.

Украина должна получить по механизму COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca в первом-втором квартале 2021 года. Также препарат закупят за госсредства непосредственно у производителей.

Для эффективной иммунизации необходимо сделать две инъекции вакциной Oxford/AstraZeneca внутримышечно с интервалом в 28 дней.

Препарат хранят при температуре от +2 до +8.

В целом Украина планирует вакцинировать население препаратами четырех производителей.

Источник: Суспільне

Фото: Максим Степанов