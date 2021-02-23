В Украине и мире продолжает расти количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Страны пытаются бороться с опасным вирусом с помощью вакцины, в мире активно проходит процесс иммунизации населения. В шаге от вакцинация находится и Украина, в страну наконец-то прибыла первая партия вещества против Covid-19.

По состоянию на 23 февраля на планете выявили более 111,2 млн случаев коронавируса, более 2,4 млн людей скончались от болезни.

В Украине зафиксировали 1 311 844 случая коронавируса, 25 309 украинцев умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Вакцинация в мире

В ряде стран мира продолжается иммунизация населения. Ныне она проходит в США, ЕС, Австралии, Канаде.

Некоторые государства начали заявлять о дефиците вещества. В Бразилии эту проблему хотят решить путем изготовления собственной вакцины.

А власти Германии призывают делиться веществом против Covid-19 с более бедными странами.

Вакцинация в Украине

В шаге от вакцинации находится и Украина. 23 февраля в страну прибыла первая партия вакцин из Индии. Это 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.

В Минздраве также сообщили, что днем ранее в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против Covid-19.

Также в профильном ведомстве рассказали, что записаться на вакцинацию можно будет уже с 1 марта 2021 года. Самостоятельно регистрироваться нужно будет только украинцам в возрасте от 18 до 59 лет, которые не находятся ни в одной из групп, выделенных Минздравом.

Коронавирус в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает быть напряженной.

За сутки вирус подтвердили у 4 182 человек.

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