В Украине и мире продолжает расти количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Страны пытаются бороться с опасным вирусом с помощью вакцины, в мире активно проходит процесс иммунизации населения. В шаге от вакцинация находится и Украина, в страну наконец-то прибыла первая партия вещества против Covid-19.
По состоянию на 23 февраля на планете выявили более 111,2 млн случаев коронавируса, более 2,4 млн людей скончались от болезни.
В Украине зафиксировали 1 311 844 случая коронавируса, 25 309 украинцев умерли от осложнений, вызванных вирусом.
Вакцинация в мире
В ряде стран мира продолжается иммунизация населения. Ныне она проходит в США, ЕС, Австралии, Канаде.
Некоторые государства начали заявлять о дефиците вещества. В Бразилии эту проблему хотят решить путем изготовления собственной вакцины.
А власти Германии призывают делиться веществом против Covid-19 с более бедными странами.
Вакцинация в Украине
В шаге от вакцинации находится и Украина. 23 февраля в страну прибыла первая партия вакцин из Индии. Это 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.
В Минздраве также сообщили, что днем ранее в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против Covid-19.
Также в профильном ведомстве рассказали, что записаться на вакцинацию можно будет уже с 1 марта 2021 года. Самостоятельно регистрироваться нужно будет только украинцам в возрасте от 18 до 59 лет, которые не находятся ни в одной из групп, выделенных Минздравом.
Коронавирус в Украине
Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает быть напряженной.
За сутки вирус подтвердили у 4 182 человек.
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