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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Вакцинация против коронавируса в Украине начнется 24 февраля — Ляшко

Уже в среду, 24 февраля 2021 года, в Украине планируют начать вакцинацию против коронавируса.

Вакцинація

Об этом во время брифинга в Киеве 23 февраля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Вакцинацию планируем начать уже завтра, после доставки первых партий, с постоянным наращиванием мощностей и развертыванием большего количества пунктов прививки, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, на первом этапе вакцинация будет проходить на одной платформе, то есть только мобильными бригадами.

Со второго этапа начнут работать две платформы — мобильные бригады и пункты прививки.

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Вакцинация против коронавируса

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины против коронавируса.

Страна получила 500 тыс. доз вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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