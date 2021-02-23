Уже в среду, 24 февраля 2021 года, в Украине планируют начать вакцинацию против коронавируса.
Об этом во время брифинга в Киеве 23 февраля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
— Вакцинацию планируем начать уже завтра, после доставки первых партий, с постоянным наращиванием мощностей и развертыванием большего количества пунктов прививки, — отметил Виктор Ляшко.
По его словам, на первом этапе вакцинация будет проходить на одной платформе, то есть только мобильными бригадами.
Со второго этапа начнут работать две платформы — мобильные бригады и пункты прививки.
Вакцинация против коронавируса
23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины против коронавируса.
Страна получила 500 тыс. доз вещества.
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