Вакцинация от Covid-19 должна быть добровольной и начаться как можно быстрее — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко начало вакцинации в Украине.

Зеленский отметил, что логистику поставки вакцины во все области Украины уже отработали.

Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего будут вакцинировать врачей медицинских учреждений, а на втором этапе предусмотрена вакцинация военных, в частности Верховного Главнокомандующего. Зеленский готов иммунизироваться вместе с украинскими военнослужащими.

— Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной, — подчеркнул Зеленский.

Как будут делать прививки от Covid-19

Вакцинация против коронавируса в Украине будет проходить поэтапно. Сначала мобильные бригады будут делать по 100 прививок в сутки.

Вакцинацию препаратом AstraZeneca будут делать инъекциями из двух доз. После поступления новых партий вакцины будут приобщаться новые платформы, бригады и кабинеты вакцинации.