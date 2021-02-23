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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Вакцинация от Covid-19 должна быть добровольной и начаться как можно быстрее — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко начало вакцинации в Украине.

Володимир Зеленський

Зеленский отметил, что логистику поставки вакцины во все области Украины уже отработали.

Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего будут вакцинировать врачей медицинских учреждений, а на втором этапе предусмотрена вакцинация военных, в частности Верховного Главнокомандующего. Зеленский готов иммунизироваться вместе с украинскими военнослужащими.

— Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной, — подчеркнул Зеленский.

Как будут делать прививки от Covid-19

Вакцинация против коронавируса в Украине будет проходить поэтапно. Сначала мобильные бригады будут делать по 100 прививок в сутки.

Вакцинацию препаратом AstraZeneca будут делать инъекциями из двух доз. После поступления новых партий вакцины будут приобщаться новые платформы, бригады и кабинеты вакцинации.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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