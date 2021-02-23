Витренко обещает сделать Энергоатом и Центрэнерго прибыльными, если станет министром

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко пообещал сделать прибыльными государственные предприятия Энергоатом и Центрэнерго, если его назначат первым вице-премьером и министром энергетики.

Об этом он сообщил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— У меня есть конструктивное предложение к представителям оппозиции. Давайте вы проголосуете за меня как за кандидата на должность первого вице-премьера и министра, а я сделаю так, чтобы Энергоатом, Центрэнерго были прибыльными, чтобы мы избавились от критической зависимости от любых энергоносителей из России.

Также он добавил, что Украина должна сделать все, чтобы государственные компании были прибыльными, а сама страна была сильной и не зависела он поставок энергоносителей.

Юрия Витренко уже дважды пытались назначить вице-премьером и министром по вопросам энергетики. Но каждый раз ему не хватало голосов нардепов в Раде.

На днях председатель фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что вопрос о выдвижении Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра — министра энергетики в третий раз должна решить политсила во время заседания.

Фото: Министерство энергетики