Записаться на вакцинацию против Covid-19 в Украине можно будет с 1 марта. Самостоятельно регистрироваться нужно будет только украинцам в возрасте от 18 до 59 лет, которые не относятся ни к одной из четырех групп, которые утвердило Министерство здравоохранения.

Записаться на прививку можно будет:

в приложении и на портале Дия, воспользовавшись услугой Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19.

через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам распространения Covid-19 по телефону 0-800-60-20-19, который работает круглосуточно.

Самостоятельно регистрироваться украинцы будут только для введения первой дозы.

– Запись на введение второй дозы будет делать медицинский работник во время первой прививки. Это очень важно! Вам не нужно будет повторно записываться, – отметил во время брифинга 3 февраля Ярослав Кучер.

Этапы вакцинации в Украине

На первом этапе прививки будут делать:

медицинским работникам, работающим с больными Covid-19,

сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей,

военнослужащим в зоне проведения ООС.

На втором этапе вакцинировать будут:

всех медработников,

людей старше 80 лет,

соцработников.

На третьем этапе иммунизация будет касаться:

людей от 65 лет,

сотрудников критически важных структур и структур госбезопасности,

учителей и других работников сферы образования.

На четвертом этапе вакцинация будет расчитана на:

людей от 60 лет,

людей с хроническими заболеваниями,

лиц, работающих и отбывают наказание в местах лишения свободы.

На пятом этапе прививки получат украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные выше группы вакцинации. Они будут регистрироваться самостоятельно, начиная с 1 марта.

Прибытие первой вакцины против Covid-19

23 февраля в Украину прибыла первая вакцина против Covid-19 – 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальную (торговую) название Covishield. Ее первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.

Препарат против коронавируса для экстренного применения уже одобрила ВОЗ, Великобритания, ЕС и Индия.