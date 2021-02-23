Записаться на вакцинацию против Covid-19 в Украине можно будет с 1 марта. Самостоятельно регистрироваться нужно будет только украинцам в возрасте от 18 до 59 лет, которые не относятся ни к одной из четырех групп, которые утвердило Министерство здравоохранения.
Записаться на прививку можно будет:
- в приложении и на портале Дия, воспользовавшись услугой Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19.
- через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам распространения Covid-19 по телефону 0-800-60-20-19, который работает круглосуточно.
Самостоятельно регистрироваться украинцы будут только для введения первой дозы.
– Запись на введение второй дозы будет делать медицинский работник во время первой прививки. Это очень важно! Вам не нужно будет повторно записываться, – отметил во время брифинга 3 февраля Ярослав Кучер.
Этапы вакцинации в Украине
На первом этапе прививки будут делать:
- медицинским работникам, работающим с больными Covid-19,
- сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей,
- военнослужащим в зоне проведения ООС.
На втором этапе вакцинировать будут:
- всех медработников,
- людей старше 80 лет,
- соцработников.
На третьем этапе иммунизация будет касаться:
- людей от 65 лет,
- сотрудников критически важных структур и структур госбезопасности,
- учителей и других работников сферы образования.
На четвертом этапе вакцинация будет расчитана на:
- людей от 60 лет,
- людей с хроническими заболеваниями,
- лиц, работающих и отбывают наказание в местах лишения свободы.
На пятом этапе прививки получат украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные выше группы вакцинации. Они будут регистрироваться самостоятельно, начиная с 1 марта.
Прибытие первой вакцины против Covid-19
23 февраля в Украину прибыла первая вакцина против Covid-19 – 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.
Вакцина Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальную (торговую) название Covishield. Ее первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.
Препарат против коронавируса для экстренного применения уже одобрила ВОЗ, Великобритания, ЕС и Индия.