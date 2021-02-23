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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Как записаться на вакцинацию против Covid-19: Минздрав озвучил алгоритм

Записаться на вакцинацию против Covid-19 в Украине можно будет с 1 марта. Самостоятельно регистрироваться нужно будет только украинцам в возрасте от 18 до 59 лет, которые не относятся ни к одной из четырех групп, которые утвердило Министерство здравоохранения.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Записаться на прививку можно будет:

  • в приложении и на портале Дия, воспользовавшись услугой Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19.
  • через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам распространения Covid-19 по телефону 0-800-60-20-19, который работает круглосуточно.

Самостоятельно регистрироваться украинцы будут только для введения первой дозы.

– Запись на введение второй дозы будет делать медицинский работник во время первой прививки. Это очень важно! Вам не нужно будет повторно записываться, – отметил во время брифинга 3 февраля Ярослав Кучер.

Этапы вакцинации в Украине

На первом этапе прививки будут делать:

  • медицинским работникам, работающим с больными Covid-19,
  • сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей,
  • военнослужащим в зоне проведения ООС.

На втором этапе вакцинировать будут:

  • всех медработников,
  • людей старше 80 лет,
  • соцработников.
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На третьем этапе иммунизация будет касаться:

  • людей от 65 лет,
  • сотрудников критически важных структур и структур госбезопасности,
  • учителей и других работников сферы образования.

На четвертом этапе вакцинация будет расчитана на:

  • людей от 60 лет,
  • людей с хроническими заболеваниями,
  • лиц, работающих и отбывают наказание в местах лишения свободы.

На пятом этапе прививки получат украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные выше группы вакцинации. Они будут регистрироваться самостоятельно, начиная с 1 марта.

Прибытие первой вакцины против Covid-19

23 февраля в Украину прибыла первая вакцина против Covid-19 – 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальную (торговую) название Covishield. Ее первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.

Препарат против коронавируса для экстренного применения уже одобрила ВОЗ, Великобритания, ЕС и Индия.

Фото: Depositphotos

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