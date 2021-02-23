Ряд регионов Украины первыми получат вакцину против коронавируса уже в среду, 24 февраля.

Об этом во время брифинга в Киеве 23 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Завтра с утра 11 автомобилей отправятся в путешествие и будут доставлять вакцину на областные склады, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для их безопасной утилизации.

Первые области:

Киев и Киевская область;

Черниговская область;

Черкасская область;

Житомирская область;

Винницкая область.

Вакцинация против коронавируса

Во вторник, 23 февраля, Украина получила первую партию вакцины против коронавируса.

Уже на следующий день, в среду, 24 февраля, в стране должна стартовать вакцинация, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.