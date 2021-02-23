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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Какие области первыми получат вакцину от коронавируса (СПИСОК)

Ряд регионов Украины первыми получат вакцину против коронавируса уже в среду, 24 февраля.

Вакцина

Об этом во время брифинга в Киеве 23 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Завтра с утра 11 автомобилей отправятся в путешествие и будут доставлять вакцину на областные склады, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для их безопасной утилизации.

Первые области:

  • Киев и Киевская область;
  • Черниговская область;
  • Черкасская область;
  • Житомирская область;
  • Винницкая область.
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Вакцинация против коронавируса

Во вторник, 23 февраля, Украина получила первую партию вакцины против коронавируса.

Уже на следующий день, в среду, 24 февраля, в стране должна стартовать вакцинация, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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