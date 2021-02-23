Ряд регионов Украины первыми получат вакцину против коронавируса уже в среду, 24 февраля.
Об этом во время брифинга в Киеве 23 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
— Завтра с утра 11 автомобилей отправятся в путешествие и будут доставлять вакцину на областные склады, — отметил Виктор Ляшко.
По его словам, вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для их безопасной утилизации.
Первые области:
- Киев и Киевская область;
- Черниговская область;
- Черкасская область;
- Житомирская область;
- Винницкая область.
Вакцинация против коронавируса
Во вторник, 23 февраля, Украина получила первую партию вакцины против коронавируса.
Уже на следующий день, в среду, 24 февраля, в стране должна стартовать вакцинация, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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