Какие запреты будут действовать в Киеве с 24 февраля

Согласно постановлению Кабмина, с 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину.

На территории страны будут действовать четыре уровня эпидопасноти по распространению коронавируса. В частности зеленая, желтая, оранжевая и красная зона ограничений.

С 24 февраля в Киеве действуют ограничения желтого уровня эпидемической опасности. Факты ICTV рассказывают, какие запреты будут действовать в Киеве на этот период.

Что запрещается

находиться в общественных местах без масок;

находиться на улице без документов;

оставлять место самоизоляции;

проводить массовые мероприятия или принимать посетителей в кинотеатрах или других учреждениях культуры с наполненностью залов на более чем 50% мест;

проводить дискотеки, праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы, публичные события;

работать с 00.00 и до 7.00 заведениям общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

посещать учебное заведение в случае, когда на самоизоляции находится более 50% работников образования и учащихся;

деятельность спортзалов, которые не ограничивают количество посетителей в зале из расчета одного человека на 10 кв. метров общей площади помещения, бассейнов — более четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для групп;

посещение мест временного пребывания людей, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме людей, которые оказывают правовую помощь таким лицам;

посещения посторонними лицами учреждений соцзащиты.

Адаптивный карантин в Украине

С 24 февраля будет действовать адаптивный карантин в Украине с разделением на разные уровни епиднебезпекы. Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в красной карантинной зоны, во время которой будут храниться строгие ограничения.

В оранжевую зону попали семь областей. В частности, среди которых Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Другие регионы остаются в желтой зоне карантина.