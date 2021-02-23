PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Европейский банк выделил €50 млн на закупку вагонов метро в столицу

Европейский банк реконструкции и развития выделил €50 млн на закупку вагонов для Киевского метрополитена.

Европейский банк выделил €50 млн на закупку вагонов метро в столицу

В тоже время Киевский городской совет должен принять решение о предоставлении местных гарантий Европейском банке на приобретение новых вагонов метро.

— Банк выделил €50 млн на закупку Киевом вагонов метрополитена. И после решения Киевсовета в пятницу мы подпишем кредитный договор. И планируем в этом году заключить контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро, ​​- сообщил Виталий Кличко.

Читайте
Для поддержки бизнеса: Европейский банк даст Украине €700 млн кредитных средств

В июле 2019 года ЕБРР сообщил о планах выделить кредит муниципальному предприятию Киевский метрополитен для финансирования закупки 50 вагонов для новой линии метро.

Метро в Киеве

Метро на Троещину в Киеве хотят строить вдоль проспекта Маяковского, в ближайших планах — сделать пять станций.

Городские власти решили, что линия метро по этому маршруту позволит сделать подземный городской транспорт доступным для жителей Троещины.

Источник: КГГА

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх