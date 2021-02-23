Европейский банк реконструкции и развития выделил €50 млн на закупку вагонов для Киевского метрополитена.

В тоже время Киевский городской совет должен принять решение о предоставлении местных гарантий Европейском банке на приобретение новых вагонов метро.

— Банк выделил €50 млн на закупку Киевом вагонов метрополитена. И после решения Киевсовета в пятницу мы подпишем кредитный договор. И планируем в этом году заключить контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро, ​​- сообщил Виталий Кличко.

В июле 2019 года ЕБРР сообщил о планах выделить кредит муниципальному предприятию Киевский метрополитен для финансирования закупки 50 вагонов для новой линии метро.

Метро в Киеве

Метро на Троещину в Киеве хотят строить вдоль проспекта Маяковского, в ближайших планах — сделать пять станций.

Городские власти решили, что линия метро по этому маршруту позволит сделать подземный городской транспорт доступным для жителей Троещины.