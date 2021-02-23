С наступлением зимы тысячи потребителей жалуются на заоблачные начисления. Тем более, что по сравнению с прошлым годом цифры в платежках выросли с космической скоростью сразу во многих регионах. В этом году, граждане даже получают долги, которые невесть откуда взялись.

Кроме того, свой бонус в платежки внесла погода. Прошлая зима была аномально теплой, поэтому и газ стоил меньше, чем прогнозировали.

— Соответственно большинство предприятий делали так называемые корректировки. То есть они выставляли ту сумму, которая учитывает реальную стоимость природного газа, — говорит координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Этого отопительного сезона все иначе. Сильные морозы были в январе и феврале, что не могло не отразиться на платежках.

По законам рынка, чем больше спрос на газ, тем он дороже. Фиксированную предельную цену в 6,99 грн правительство установило только для тех потребителей, которые покупают газ напрямую. А это частный сектор и квартиры с автономным отоплением. Для котелень централизованного отопления все осталось без изменений.

Не только с газом могут быть проблемы. Например, жители одного из столичных домов обнаружили, что Киевтеплоэнерго вносило стоимость за горячую воду в две платежки, то есть платить тоже приходилось вдвое больше.

Что делать потребителям в таких случаях? В Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг для начала советуют требовать у поставщика письменных объяснений или обращаться к ним за помощью, если есть реальные доказательства неправомерных действий.

Еще одним выходом будет — суд, однако этот процесс может затянуться. Впрочем, как бы ни было, это вряд ли поставит точку в баталиях потребителей и поставщиков.

Также с 1 июля 2021 года украинцам следует ожидать увеличения тарифов на на общедоступные телекоммуникационные услуги.