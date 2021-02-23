В Украине снизилась заболеваемость туберкулезом почти на 30%. В 2020 году туберкулезом заболело 17 593 украинцев (включая рецедивы). Это на 29,8% меньше, чем в 2019 году, тогда болезнь диагностировали у 25 237 пациентов.

Также уменьшилось количество больных среди детей — в 2020 году зарегистрировали на 35% меньше случаев по сравнению с 2019 годом. Показатель заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения снизился с 60,1 до 42,2.

Наименьший процент заболеваемости — на Тернопольщине. Больше всего больных зафиксировано в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях. В общем показатели заболеваемости туберкулезом и ВИЧ/СПИД снизились на 35%.

Сколько людей умерло от туберкулеза

В 2020 году за период январь-сентябрь от инфекционных и паразитарных болезней умерли 5 288 украинцев, в частности туберкулез унес жизни 2 248 пациентов.

В результате осложнений коронавирусной болезни зафиксировали 4,3 тыс. летальных исходов.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава Украины