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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Зеленский поблагодарил Индию за первую партию Covid-вакцины

Первые 500 тыс. доз вакцины против Covid-19 уже в Украине, поэтому в ближайшее время начнется первый этап вакцинации населения.

володимир зеленський

Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил индийских партнеров.

– Первые 500 тыс. доз вакцины против Covid-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за их поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно вместе бороться с Covid, – отметил глава государства.

Он также выложил видео, как отгружают вакцину из самолета.

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23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины AstraZeneca.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в настоящее время в аэропорту Борисполь груз срочно растаможивают, после чего вакцина сразу поедет в регионы и начнется первый этап вакцинации.

Накануне препарат Oxford/AstraZeneca первым зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.

Источник: Володимир Зеленський 

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