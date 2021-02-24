Коронавирус в Украине 24 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Госпитализировано более 3 тыс.: в Украине за сутки 5 850 новых случаев коронавируса

По состоянию на 24 февраля в Украине подтвердили 1 317 694 случая коронавируса. За сутки заболевание обнаружили у 5 850 человек. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник. Госпитализировали 3 049 украинцев.

Госпитализировано более 3 тыс.: в Украине за сутки 5 850 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки умерли от осложнений 152 гражданина Украины, в целом не смогли побороть болезнь 25 461 человек. В то же время выздороветь удалось 1 155 422 человек, за сутки — 3 645.

За сутки совершили 79 538 тестирований (в частности методом ПЦР — 34 351, методом ИФА — 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 639).

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 547 случаев;
  • Винницкая область — 601 случай;
  • Волынская область — 140 случаев;
  • Днепропетровская область — 227 случаев;
  • Донецкая область — 126 случаев;
  • Житомирская область — 164 случая;
  • Закарпатская область — 389 случаев;
  • Запорожская область — 156 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 600 случаев;
  • Киевская область — 275 случаев;
  • Кировоградская область — 58 случаев;
  • Луганская область — 51 случай;
  • Львовская область — 287 случаев;
  • Николаевская область — 204 случая;
  • Одесская область — 215 случаев;
  • Полтавская область — 92 случая;
  • Ровенская область — 145 случаев;
  • Сумская область — 136 случаев;
  • Тернопольская область — 174 случая;
  • Харьковская область — 361 случай;
  • Херсонская область — 28 случаев;
  • Хмельницкая область — 235 случаев;
  • Черкасская область — 74 случая;
  • Черновицкая область — 524 случая;
  • Черниговская область — 41 случай.

Коронавирус в Украине 24 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине

23 февраля коронавирусом в Украине заболели 4 182 человека. За сутки выздоровели более 4,3 тыс. пациентов, летальных случаев — 153. За прошедшие сутки более 49,6 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243), Львовской (197) и Киевской (196) областях.

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