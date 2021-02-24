Коронавирус в Украине 24 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 24 февраля в Украине подтвердили 1 317 694 случая коронавируса. За сутки заболевание обнаружили у 5 850 человек. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник. Госпитализировали 3 049 украинцев.

За прошедшие сутки умерли от осложнений 152 гражданина Украины, в целом не смогли побороть болезнь 25 461 человек. В то же время выздороветь удалось 1 155 422 человек, за сутки — 3 645.

За сутки совершили 79 538 тестирований (в частности методом ПЦР — 34 351, методом ИФА — 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 639).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 547 случаев;

Винницкая область — 601 случай;

Волынская область — 140 случаев;

Днепропетровская область — 227 случаев;

Донецкая область — 126 случаев;

Житомирская область — 164 случая;

Закарпатская область — 389 случаев;

Запорожская область — 156 случаев;

Ивано-Франковская область — 600 случаев;

Киевская область — 275 случаев;

Кировоградская область — 58 случаев;

Луганская область — 51 случай;

Львовская область — 287 случаев;

Николаевская область — 204 случая;

Одесская область — 215 случаев;

Полтавская область — 92 случая;

Ровенская область — 145 случаев;

Сумская область — 136 случаев;

Тернопольская область — 174 случая;

Харьковская область — 361 случай;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 235 случаев;

Черкасская область — 74 случая;

Черновицкая область — 524 случая;

Черниговская область — 41 случай.

Коронавирус в Украине

23 февраля коронавирусом в Украине заболели 4 182 человека. За сутки выздоровели более 4,3 тыс. пациентов, летальных случаев — 153. За прошедшие сутки более 49,6 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243), Львовской (197) и Киевской (196) областях.