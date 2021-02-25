Карантин в Ивано-Франковске: Укрзализныця приостанавливает продажу билетов

Укрзализныця с 00.00 26 февраля до 12 марта 2021 года приостанавливает продажу билетов к населенным пунктам Ивано-Франковской области и в обратном направлении.

Продажу проездных документов восстановят сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Сейчас Укрзализныця совместно с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывает механизм, как безопасно добраться до места назначения пассажирам, которые приобрели билеты раньше.

Кроме того, украинцы смогут вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны в течение 30 дней, начиная с 26 февраля. Им возместят полную стоимость билета.

24 и 25 февраля все поезда будут следовать по расписанию. В продаже имеются еще более 4 тыс. билетов на 15 рейсов из Ивано-Франковской области.

При необходимости будут предоставлены дополнительные вагоны, чтобы те украинцы, которые собрались в дорогу, могли максимально безопасно покинуть регион.

Пассажирам, которые планируют поездки в горы, Укрзализныця предлагает альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское.

Также курсирует скоростной Лыжный экспресс №745 в Славское. Билеты можно приобрести через чат-бот Укрзализныци.

Карантин в Ивано-Франковской области

23 февраля усилили карантин в Ивано-Франковской области. Там с 00.00 26 февраля 2021 года ввели ввели красный уровень епидопасности.

На въездах-выездах в регион обустроят КПП, где будет проводиться температурный скрининг и проверяться состояние здоровья граждан.

Также запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения в населенных пунктах Ивано-Франковской области.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця