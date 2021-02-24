В Киеве 25 февраля стартует вакцинация против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Вакцина предоставлена Министерством здравоохранения.

В КГГА рассказали, что первые прививки сделают медика в Александровской клинической больнице.

Журналистов на территорию больницы не пустят из-за противоэпидемических ограничений.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.