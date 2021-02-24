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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Когда и где в Киеве стартует вакцинация против Covid-19

В Киеве 25 февраля стартует вакцинация против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Щеплення проти коронавірусу

Вакцина предоставлена Министерством здравоохранения.

В КГГА рассказали, что первые прививки сделают медика в Александровской клинической больнице.

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Журналистов на территорию больницы не пустят из-за противоэпидемических ограничений.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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