В Киеве 25 февраля стартует вакцинация против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Вакцина предоставлена Министерством здравоохранения.
В КГГА рассказали, что первые прививки сделают медика в Александровской клинической больнице.
Журналистов на территорию больницы не пустят из-за противоэпидемических ограничений.
Вакцинация в Украине
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.
Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.