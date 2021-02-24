Харьковский городской совет большинством голосов в третий раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Поддержали переименование 57 депутатов, 16 были против, еще 6 воздержались. Часть собравшихся в зале отреагировала на решение криками Позор!

В принятом документе возвращение проспекту старого названия объясняют тем, что память Жукова решили увековечить за его деятельность, связанную с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины.

Впервые проспект маршала Жукова переименовали в проспект генерала Григоренко в 2016 году. Но в июне 2019 года Харьковский городской совет вернул старое название.

Однако в сентябре того же года суд отменил это решение. Тогда в феврале 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

В начале февраля этого года также стало известно, что проспекту Бандеры в Киеве вернут прежнее название — Московский проспект.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд города Киева. Кроме проспекта, еще пять улиц Киева снова получат бывшие названия.