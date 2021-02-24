Врач Черкасской областной больницы Евгений Горенко, который первым в Украине получил прививку против Covid-19, после вакцинации чувствует себя хорошо.

– Никаких осложнений нет. В момент, когда делали прививку, ничего не чувствовал, кроме самой инъекции, – говорит Евгений Горенко.

Черкасский врач убежден, что вакцинация сейчас является одним из маркеров цивилизованного человека.

– Для того, чтобы вакцина имела положительный эффект на определенной территории, нужно, чтобы было провакцинировано не менее 50% населения, – говорит он.

По его словам, перед согласием на вакцинацию каждому медику и работнику медицинского учреждения сообщили, что нельзя делать прививки против коронавируса, если человек болеет любыми инфекционными заболеваниями или имеет склонность к аллергическим реакциям. Также запрещено вакцинировать младенцев весом менее двух килограммов и беременных женщин.















Вакцинация против Covid-19: как чувствует себя первый привитый в Украине врач / 4 фотографии

Старт вакцинации против Covid-19 в Украине

24 февраля стартовала вакцинация против Covid-19 в Украине. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Черкасская область попала в список регионов, которые одними из первых получили вакцину. В частности, в область доставили 16 200 доз препарата. Этого хватит, чтобы вакцинировать 8 100 медиков.

Источник: Черкаська ОГА

Фото: Черкаська ОГА