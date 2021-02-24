Стычками закончилось выступление депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Андрея Лесика на сессии Харьковского горсовета 24 февраля.

Лесик отказывался говорить на украинском языке, и продолжал выступать на русском, а потом позволил себе некорректные высказывания о Революции Достоинства, назвав ее государственным переворотом.

За это депутаты из других фракций горсовета вытолкали Лесика с трибуны и облили его водой.

Они скандировали: Чемодан-вокзал-Россия!

Секретарь горсовета Игорь Терехов попросил Лесика уйти с трибуны и воздержаться от политики в сессионном зале.

Во время сессии 24 февраля Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия городского головы Геннадия Кернеса в связи с его смертью 16 декабря 2020 года.

Теперь Верховная Рада назначит выборы мэра Харькова, которые должны состояться в последнее воскресенье октября.

Источник: Харків Суспільне