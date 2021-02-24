Стычками закончилось выступление депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Андрея Лесика на сессии Харьковского горсовета 24 февраля.
Лесик отказывался говорить на украинском языке, и продолжал выступать на русском, а потом позволил себе некорректные высказывания о Революции Достоинства, назвав ее государственным переворотом.
За это депутаты из других фракций горсовета вытолкали Лесика с трибуны и облили его водой.
Они скандировали: Чемодан-вокзал-Россия!
Секретарь горсовета Игорь Терехов попросил Лесика уйти с трибуны и воздержаться от политики в сессионном зале.
Во время сессии 24 февраля Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия городского головы Геннадия Кернеса в связи с его смертью 16 декабря 2020 года.
Теперь Верховная Рада назначит выборы мэра Харькова, которые должны состояться в последнее воскресенье октября.
Источник: Харків Суспільне