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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Чемодан-вокзал-Россия! В горсовете Харькова произошла стычка из-за выступления депутата

Стычками закончилось выступление депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Андрея Лесика на сессии Харьковского горсовета 24 февраля.

Сутички у Харківській міськраді

Лесик отказывался говорить на украинском языке, и продолжал выступать на русском, а потом позволил себе некорректные высказывания о Революции Достоинства, назвав ее государственным переворотом.

За это депутаты из других фракций горсовета вытолкали Лесика с трибуны и облили его водой.

Они скандировали: Чемодан-вокзал-Россия!

Секретарь горсовета Игорь Терехов попросил Лесика уйти с трибуны и воздержаться от политики в сессионном зале.

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Прокуратура возбудила дело из-за назначения Кернеса мэром

Во время сессии 24 февраля Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия городского головы Геннадия Кернеса в связи с его смертью 16 декабря 2020 года.

Теперь Верховная Рада назначит выборы мэра Харькова, которые должны состояться в последнее воскресенье октября.

Источник: Харків Суспільне

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