Православная церковь Украины не имеет никаких возражений относительно вакцинации от коронавирусной инфекции, ведь она как медицинская процедура никакого противоречия Божьим заповедям и принципам христианской веры не несет.

— Свою позицию относительно прививок наша церковь озвучила еще до начала пандемии, четко отметив, что в Православной церкви Украины нет никаких возражений по вакцинации в целом как медицинской процедуры: она не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры, — сообщает пресс-служба ПЦУ.

Также в ПЦУ отметили, что церковь никого не будет заставлять вакцинироваться, ведь процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной.

— Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы.

В ПЦУ добавили, что церковь как институт, священнослужители, религиозные деятели не могут и не должны брать на себя ответственность за сертификации, качества, эффективности, условия транспортировки и хранения доз вакцины, правильности и целесообразности для конкретного лица проведения процедуры прививки.

— Это зона ответственности системы здравоохранения и государства. Поэтому сознательно относясь к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, понимая, что человеческая жизнь это дар Божий и имеет большую ценность, каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, взвесив все за и против, одновременно помня, что вопрос вакцинации не является исключительно личным — он напрямую касается здоровья всего народа и жизни наших ближних.

Вакцинация против коронавируса

Украина уже 24 февраля должна начать долгожданную вакцинацию против коронавируса.

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