В Черновицкую область доставили 15 100 доз вакцины компании-производителя Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что этого количества препарата от коронавируса хватит, чтобы вакцинировать 7 550 жителей Буковины.

По его словам, первыми прививки получат около сотни медиков мобильных бригад.











Буковина получила более 15 тыс. доз Covid-вакцины: уже сделали первую прививку / 3 фотографии

Так, первую дозу вакцины в Черновицкой области уже получил детский врач-анестезиолог Александр.

Медик давно уже решил, что сделает прививку сразу, как только появится такая возможность







Буковина получила более 15 тыс. доз Covid-вакцины: уже сделали первую прививку / 2 фотографии

Вакцинация в Украине

23 февраля в Украину прибыли первые партии вакцины. Страна получила 500 тыс. доз препарата от компании AstraZeneca.

24 февраля стартовала вакцинация против коронавируса. Первые прививки получили украинские медики.

Всего по состоянию на утро 25 февраля в Украине провели 159 прививок.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сергей Осачук

Фото: Черновецкая ОГА