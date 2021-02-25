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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Карантин в Киевской области: регион может попасть в оранжевую зону

Киевскую область могут отнести в оранжевую зону эпидопасности в связи с тем, что в регионе по состоянию на среду, 24 февраля, был превышен коэффициент выявления случаев коронавируса.

Київ, Киев

Согласно информации Минздрава, показатель по региону был 23,4%, а порог — 20%.

При этом пока в красной зоне находятся лишь Ивано-Франковская и Черновицкая области, в оранжевой — Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Остальные регионы входят в желтую карантинную зону.

Карантин в Украине

В Украине с 24 февраля 2021 года снова действует модель адаптивного карантина.

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Ориентируясь на эпидситуацию в каждом из регионов, страну будут разделять на четыре зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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