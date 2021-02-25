В мире 200 млн людей уже вакцинировались от коронавируса. Чтобы показать, что иммунизация необходима и безопасна, под прицелами десятков камер процедуру проходили самые высокие государственные чиновники. А в Украине в историю войдет обычный врач. Реаниматолог из Черкасс, Евгений Горенко, первым получил прививку от коронавируса.

— На данный момент чувствую себя удовлетворительно. Ничего не волнует, место инъекции не болит. Никакого негативного фактора не заметил, — рассказал Евгений Горенко.

После укола Евгений еще полчаса был под наблюдением коллег, а потом пошел спасать жизни тяжелых пациентов в реанимацию.

На Киевщине первой вакцинировалась заведующий инфекционным отделением Броварской больницы Татьяна Шульженко.

Получить прививку согласились где-то 38% украинских врачей. В Броварах в первой очереди вакцинации — 44 человека. Но часть медиков уже переболела коронавирусом и имеет иммунитет.

По словам директора Броварской больницы Валентина Багнюки, в его больнице треть врачей уже переболела Covid-19, а это почти 500 человек. Все медики каждый квартал проходят тестирование на наличие антител.

— У нас есть случай, когда сотрудница, которая заболела еще в феврале 2020 года, то есть это уже год, и у нее антитела еще есть, а есть — три месяца, а антител уже почти нет. Людям, которые вакцинировались, также через месяц сделаем анализ на антитела, — рассказывает директор больницы.

В рамках подготовки к вакцинации, кроме необходимого оборудования, в кабинетах есть шкафы для оказания неотложной помощи, чтобы предупредить аллергическую реакцию. Самой тяжелой считается анафилактическая.

Вакцину Covishield, которую первой привезли в Украину, изготавливают в Индии из ослабленного и модифицированного вируса простуды шимпанзе. Препарат побуждает иммунную систему вырабатывать антитела и готовит ее к атаке любого штамма Covid-19.

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказывает, что организм может отреагировать на прививку неожиданно, однако это бывает крайне редко.

— Местные реакции в первые два дня после вакцинации — покраснение или отек в месте инъекции, повышенная температура, но это несерьезно, если сравнивать с последствиями Covid-19. Если говорить о тяжелых аллергических реакциях на так называемую мРНК-вакцину, там частота таких реакций — один случай на 200 тыс. доз, — отмечает Лапий.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.