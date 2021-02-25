Призыв 2021 в Украине: что нужно знать

Сроки призыва
В 2021 году традиционно состоятся весенний и осенний призывы на военную службу. Весенний призыв украинцев пройдет с апреля по июнь 2021 года, а осенний — с октября по декабрь 2021 года.
По неофициальным данным, ВСУ планируют призвать на военную службу 32 тыс. новобранцев. Это почти на 2 тыс. больше, чем в 2020 году.
Кого будут призывать
Призыв в 2021 году принципиально отличается тем, что на военной службе могут служить парни с 18-летнего возраста, но от них нужно получить письменное согласие.
Те, кто хочет служить сразу после наступления совершеннолетия, должны написать письменное заявление, тогда их будут брать на срочную службу. Остальное остается неизменным — в первую очередь будут призывать тех, кому уже исполнилось 20 лет.
Стоит помнить, что за уклонение от военной службы призывникам грозит уголовная ответственность. За такие действия предусмотрено лишение свободы сроком на три года. Однако за уклонение от службы во время мобилизации срок наказания увеличивается до пяти лет.
Кто получит отсрочку
Традиционно не будут призывать тех, кто получает образование независимо от степени квалификации на дневной форме обучения.
Также отсрочку получат мужчины, которые не могут выйти на службу из-за семейных обстоятельств, продолжения профессиональной деятельности (с 2021 года такое право есть у сотрудников ГСЧС и Нацполиции) и по состоянию здоровья.
Решение об отсрочке будут принимать местные призывные комиссии. В некоторых случаях отсрочку могут предоставить комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных или городских комиссий.
Поедут ли новобранцы в зону ООС
Юношей, которым еще не исполнилось 20 лет, не будут направлять в зону ООС.
Срочников не будут привлекать к выполнению боевых задач в районе проведения Операции Объединенных Сил, таким образом призывники 2021 года не будут служить в зоне ООС.