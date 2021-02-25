Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за преследований в Крыму

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ряд политиков подписали сообщение в Международный уголовный суд, который касается преследований со стороны РФ против украинских журналистов на территории временного оккупированного Крыма.

Документ также подписали руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

По данным Офиса генпрокурора, на временно оккупированной территории Крыма систематически и масштабно действуют против украинских и иностранных работников средств массовой информации.

— Органы прокуратуры и правозащитные организации ежедневно делают колоссальную работу по сбору доказательств, доказывающих нарушение РФ международного гуманитарного права на территории временно оккупированного Крыма. Мы ждем решения об открытии расследования, — подчеркнула Венедиктова.

Это уже 16 информационное сообщение о преследовании РФ журналистов на территории временно оккупированного Крыма, которое направили в Офис Прокурора Международного уголовного суда о нарушениях международного гуманитарного права.

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В них изложили факты преследования и репрессий в отношении представителей СМИ, которые объективно освещали процесс оккупации Крымского полуострова и открыто выступали против вооруженной агрессии РФ. Журналисты стали жертвами незаконных задержаний, насильственного перемещения из оккупированной территории, депортации, лишения права на справедливый суд, бесчеловечного обращения и посягательство на их жизнь и здоровье.

Физическое преследование и психологическое давление на журналистов со стороны должностных лиц РФ и представителей ее оккупационной власти достигли своего пика в начале оккупации в феврале 2014 года и с такой же активностью продолжаются по сей день.

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