Укрзализныця назначила дополнительный поезд к 8 марта — направление

К 8 марта Укрзализныця запускает дополнительный поезд Интерсити+ сообщением Киев — Харьков — Киев.

В частности, поезд №720 Киев — Харьков будет отправляться из столицы 5 и 8 марта в 18.30 и прибудет в Харьков в 23.39. Он будет делать остановки на станциях Дарница, Борисполь, Гребенка, Лубны, Ромодан, Миргород и Полтава-Киевская.

В обратном направлении поезд №719 будет отправляться из Харькова 6 и 9 марта в 05.54 и прибывать в Киев в 11.11. Он будет останавливаться на станциях Полтава-Киевская, Миргород, Ромодан, Лубны, Гребенка, Борисполь, Дарница.

Подорожание билетов в марте

С марта цены на железнодорожные билеты в Украине ежемесячно будут повышать примерно на 2%. За счет этого компания ожидает, что дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.

Но пассажиры могут не почувствовать подорожания, если будут правильно покупать проездные документы. Как сэкономить до 40% на покупке билетов — читайте в нашем материале.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця