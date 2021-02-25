В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об усилении уголовной ответственности за торговлю людьми.
Авторами законопроекта №5134 выступили 35 нардепов. Среди них представители группы За будущее, фракций Слуга народа и Голос, а также внефракционные депутаты.
Документ предусматривает:
- увеличение срока лишения свободы за торговлю людьми с пяти до шести лет;
- ответственность за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или содержание человека в независимости от ее согласия, если против нее применяли принуждение, похищение, обман, шантаж, ее уязвимое состояние или подкупали лицо, контролирующее потерпевшего.
Недавно в Одессе задержали женщину, которая продавала украинок в секс-рабство за границу.
Также, одесситке помогал иностранец, который встречал девушек за рубежом и организовывал встречи с потенциальными клиентами.
Подозреваемой грозит до 12 лет заключения.