В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об усилении уголовной ответственности за торговлю людьми.

Авторами законопроекта №5134 выступили 35 нардепов. Среди них представители группы За будущее, фракций Слуга народа и Голос, а также внефракционные депутаты.

Документ предусматривает:

увеличение срока лишения свободы за торговлю людьми с пяти до шести лет;

ответственность за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или содержание человека в независимости от ее согласия, если против нее применяли принуждение, похищение, обман, шантаж, ее уязвимое состояние или подкупали лицо, контролирующее потерпевшего.

Недавно в Одессе задержали женщину, которая продавала украинок в секс-рабство за границу.

Также, одесситке помогал иностранец, который встречал девушек за рубежом и организовывал встречи с потенциальными клиентами.

Подозреваемой грозит до 12 лет заключения.