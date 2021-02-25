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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине ужесточат наказание за торговлю людьми

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об усилении уголовной ответственности за торговлю людьми.

Торгівля людьми

Авторами законопроекта №5134 выступили 35 нардепов. Среди них представители группы За будущее, фракций Слуга народа и Голос, а также внефракционные депутаты.

Документ предусматривает:

  • увеличение срока лишения свободы за торговлю людьми с пяти до шести лет;
  • ответственность за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или содержание человека в независимости от ее согласия, если против нее применяли принуждение, похищение, обман, шантаж, ее уязвимое состояние или подкупали лицо, контролирующее потерпевшего.
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Недавно в Одессе задержали женщину, которая продавала украинок в секс-рабство за границу.

Также, одесситке помогал иностранец, который встречал девушек за рубежом и организовывал встречи с потенциальными клиентами.

Подозреваемой грозит до 12 лет заключения.

Источник: УНИАН

Фото: Pixabay

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