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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Украине за первые сутки сделали 159 прививок против коронавируса

По состоянию на утро 25 февраля в Украине сделали 159 прививок против коронавируса.

Коронавірус, вакцинація

Вакцинация в стране началась 24 февраля. То есть такое количество людей вакцинировали только за первые сутки, отчитывается Минздрав.

Украинцы получили только первую дозу вакцины.

Больше всего прививок провели в Черкасской области.

Количество прививок в регионах

  • Винницкая область — 10 прививок;
  • Житомирская область — 40 прививок;
  • Киевская область — 19 прививок;
  • Черкасская область — 80 прививок;
  • Черниговская область — 10 прививок.
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Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась долгожданная вакцинация против коронавируса. Первые прививки получили украинские медики.

В то же время первые партии вакцины в страну прибыли 23 февраля. Украина получила 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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