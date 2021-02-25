По состоянию на утро 25 февраля в Украине сделали 159 прививок против коронавируса.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. То есть такое количество людей вакцинировали только за первые сутки, отчитывается Минздрав.

Украинцы получили только первую дозу вакцины.

Больше всего прививок провели в Черкасской области.

Количество прививок в регионах

Винницкая область — 10 прививок;

Житомирская область — 40 прививок;

Киевская область — 19 прививок;

Черкасская область — 80 прививок;

Черниговская область — 10 прививок.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась долгожданная вакцинация против коронавируса. Первые прививки получили украинские медики.

В то же время первые партии вакцины в страну прибыли 23 февраля. Украина получила 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca.

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