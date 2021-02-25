PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

В Украине запретят ряд Telegram-каналов: список и почему блокировка под вопросом

Киевский районный суд Харькова вынес решение о блокировке ряда анонимных Telegram-каналов.

Телеграм

Под запрет попадают Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель. Общая аудитория превышает 400 тыс. человек.

В Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации заявили, что провайдеры обязанные наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов.

Читайте
В Украине суд обязал провайдеров заблокировать 426 сайтов

— Постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления, — отметили в Нацкомиссии.

Однако, пока остается загадкой, как именно будет проходить процедура, ведь провайдеры не могут блокировать доступ в Telegram-каналы.

Тем более, в самом приложении Telegram есть функция прокси, которая может помочь с легкостью обойти блокировку.

В Украине запретят ряд Telegram-каналов: список и почему блокировка под вопросом

Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ

1 февраля СБУ разоблачила жителей Харькова и Одессы, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.

Спецслужбы привлекли украинцев к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Среди них Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Черный квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.

Источник: Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации

Фото: Unsplash

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх