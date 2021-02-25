В Украине запретят ряд Telegram-каналов: список и почему блокировка под вопросом

Киевский районный суд Харькова вынес решение о блокировке ряда анонимных Telegram-каналов.

Под запрет попадают Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель. Общая аудитория превышает 400 тыс. человек.

В Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации заявили, что провайдеры обязанные наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов.

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— Постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления, — отметили в Нацкомиссии.

Однако, пока остается загадкой, как именно будет проходить процедура, ведь провайдеры не могут блокировать доступ в Telegram-каналы.

Тем более, в самом приложении Telegram есть функция прокси, которая может помочь с легкостью обойти блокировку.

Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ