В Украине запретят ряд Telegram-каналов: список и почему блокировка под вопросом

Киевский районный суд Харькова вынес решение о блокировке ряда анонимных Telegram-каналов.
Под запрет попадают Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель. Общая аудитория превышает 400 тыс. человек.
В Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации заявили, что провайдеры обязанные наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов.
— Постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления, — отметили в Нацкомиссии.
Однако, пока остается загадкой, как именно будет проходить процедура, ведь провайдеры не могут блокировать доступ в Telegram-каналы.
Тем более, в самом приложении Telegram есть функция прокси, которая может помочь с легкостью обойти блокировку.
Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
1 февраля СБУ разоблачила жителей Харькова и Одессы, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.
Спецслужбы привлекли украинцев к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Среди них Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Черный квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.
Источник: Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации