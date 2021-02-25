В зоне ООС началась вакцинация против коронавируса

В районе проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация от коронавируса военнослужащих.

Первая партия вакцины AstraZeneca, в количестве 7 200 доз, поступила в 66-й военный госпиталь.

— Вакцина AstraZeneca — это векторная вакцина совместного производства Великобритании и Швеции, которая прошла все три этапа клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения к экстренному использованию, — рассказал начальник госпитального отделения старший лейтенант Артур Матвеев.

Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты. Завтра бригады начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.

По информации штаба, вакцинация в зоне ООС является полностью добровольной. Сначала все пациенты проходят обследование у врача, им измеряют температуру тела, артериальное давление, дальше собирать данные анамнеза и тогда определяют есть ли противопоказания к вакцинации.

Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.

Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля. Украинцы получили только первую дозу вакцины.

Больше всего прививок провели в Черкасской области.

В то же время первые партии вакцины в страну прибыли 23 февраля. Украина получила 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca.