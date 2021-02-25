В Украине продолжается первый этап вакцинации от коронавируса. 24 февраля старт вакцинации провели в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

По состоянию на 25 февраля прививки также сделали в Киеве, Черновицкой, Сумской, Волынской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Луганской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Кировоградской и Харьковской областях.

На Сумщине первому вакцинацию сделали врачу-анестезиологу Дмитрию Белоброву в Сумском областном клиническом госпитале для ветеранов войны. Всего здесь планируют привить на первом этапе 2,7 тыс. человек.

В Донецкой области первую инъекцию сделали в Бахмутском районе. Препарат ввели Татьяне Волковой — медицинской сестре из палаты интенсивной терапии. Сначала здесь планируют вакцинировать мобильные бригады, а затем перейдут к остальным медикам. В общем регион получит 14 тыс. доз препарата.

В Волынской области первым прививку получил Олег Яковенко — врач-пульмонолог, заведующий инфекционным отделением госпиталя для больных коронавирусом.

В Запорожье мобильная бригада стартовала с Запорожской городской больницы №7. Первым пациентом стал врач-анестезиолог Ярослав Наговский.

— Я принял решение о вакцинации добровольно и осознанно, потому что короновирусная болезнь в настоящее время является чрезвычайно опасной по сравнению с другими вирусами. Как врач я ежедневно наблюдаю, как люди сложно переносят это заболевание, — подчеркнул медик.

Регион получил 24 тыс. доз препарата против коронавируса. На первом этапе в Запорожской области вакцинируют 5 тыс. человек, из них 1,3 тыс. — медицинские работники.

Вакцинация в Киеве

25 февраля вакцинация против коронавируса стартовала в Киеве. Первую прививку сделали заведующему отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексею Куценко.

Он поделился, что плохих ощущений после вакцины у него нет.

Источник: Запорожская ОГА, Донецкая ОГА, Сумская ОГА, Волынская ОГА