Активиста Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении на то время депутата Лиманского районного совета Одессы Сергея Щербича.

Приговор по делу вызвал значительный общественный резонанс. Одни говорят о том, что приговор Стерненко политически мотивирован, другие утверждают, что он соответствует закону.

Конечно, на этом дело не закончится, ведь защита активиста, скорее всего, будет подавать апелляцию на приговор суда.

Факты ICTV рассказывают, что известно о деле и что о приговоре думают юристы.

Обвинение Стерненко

В деле о похищении Щербича фигурирует не только Стерненко, но и Руслан Демчук и несколько неизвестных лиц. Известных фигурантов дела обвиняют в том, что они заманили Щербича на встречу, после чего похитили его и пытали.

Согласно обвинительному акту, который находится в распоряжении редакции Фактов ICTV, Стерненко и Демчука обвиняют по:

ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение человека, незаконное лишение свободы, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, способом опасным для жизни или здоровья потерпевшего, сопровождаемое причинением физических страданий, с применением оружия, в течение длительного времени);

ч. 2 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенное с насилием опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, и совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

По версии следствия, события развивались следующим образом. 24 апреля 2015 года Демчук предложил Щербичу встретиться с ним и Стерненко для обсуждения его депутатской деятельности.

Прибыв на место встречи, он сел в авто, которое принадлежало Демчуку, где также находился и Стерненко. После нескольких минут разговора на заднее сиденье автомобиля сели двое неустановленных лиц, которые впоследствии начали бить Щербича.

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Далее пострадавшего увезли в другое место, где вместе с еще двумя неустановленными лицами пересадили его в другой автомобиль. Далее его поместили в подвальное помещение, которое находилось по неизвестному адресу, где продолжали физическое и психологическое насилие.

Целью было заставить Щербича сложить свои депутатские полномочия и прекратить служебную деятельность. Подозреваемые также завладели карточкой Приватбанка, разрешением на ношение травматического пистолета Форд-12 и 300 грн.

Свои действия подозреваемые прекратили только после того, как здоровье пострадавшего сильно ухудшилось. Впоследствии его вывели из подвала, посадили в машину и отвезли в Красный сквер и пригрозили, что в случае невыполнения требований они применят более жесткие методы.

Депутат якобы сам добрался домой и сообщил о похищении в полицию, после чего и началось расследование. Впоследствии медицинская экспертиза установит, что он получил многочисленные травмы.

Однако суд по делу продолжается с 2016 года, а самым большим фактором, который мешал его быстрому окончанию, было то, что сам Щербич часто не появлялся на заседаниях.

“Оружие” обвинения

Пока длился судебный процесс, прошло время, отведенное для наказания по статье о похищении человека. То есть еще в 2020 году Стерненко уже нельзя было привлечь к ответственности за само похищение.

Поэтому сейчас больше руководствовались статьями о разбое и незаконном хранении оружия.

Главными доказательствами являются показания самого Щербича, который узнал Стерненко и Демчука как лиц, причастных к его похищению и пыткам. На одежде, которую депутат выдал следователям, также зафиксированы повреждения в виде отверстий.

У обвинения есть свидетель, которая рассказала, что видела похищение Щербича, но не лица тех, кто проводил эту “операцию”. Речь идет о моменте, когда его силой пересаживали из одного автомобиля в другой.

Это, в свою очередь, частично подпитывало бы мнение о том, что дело является “политически мотивированным”. Однако юрист Ростислав Кравец считает, что никакого политического подтекста в нем нет.

— Суд, по моему мнению, принял законное и обоснованное решение, исходя из тех материалов, которые ему предоставило следствие. По меньшей мере, из тех, которые были обнародованы в СМИ. То есть здесь нет никакой политики. Если Стерненко похитил и пытал человека, то должен понести за это ответственность, – считает Кравец.

Еще одной важной деталью для защиты является стартовый пистолет, то есть пустой. Такое “оружие” используют, например, для того, чтобы сигнализировать о старте соревнований по бегу.

То есть Стерненко не мог нанести телесные повреждения потерпевшему с помощью этого пистолета. Однако эксперты следствия пришли к выводу, что из него можно стрелять резиновыми патронами, если выкрутить втулку ствола.

Кроме того, во время обыска у Стерненко нашли семь патронов калибра 9 мм, которые совпадают с калибром изъятого пистолета.

Мотивом Стерненко и Демчука в этом деле называют получение неправомерной выгоды в виде завладения двумя сим-картами стоимостью 30 грн, карточкой Приватбанка, которая не несет материальной ценности, и разрешением на ношение пистолета Форд 12 и 300 грн.

Также подозреваемые своими действиями пытались заставить Щербича прекратить свою депутатскую деятельность. Для этого к нему применяли физическое и психологическое насилие.

Факт физического насилия подтверждают медицинские экспертизы, номер и дата проведения которых зафиксированы в обвинительном акте.

Аргументы защиты

Во время суда Стерненко полностью отрицал свою вину по всем статьям и заявлял, что в то время занимался общественной деятельностью. Однако свою встречу со Щербичем не отрицает, но ее основной целью была помощь в деятельности, но отнюдь не похищение и пытки депутата.

По его мнению, также нет фактов, подтверждающих похищение Щербича.

В общем подозреваемый говорит, что не совершал никаких действий, которые бы препятствовали деятельности депутата. То же самое говорит и другой фигурант дела и также отрицает свою вину.

Что же касается незаконного хранения оружия, Стерненко говорит, что нашел пистолет рядом со своим домом. Кроме того, он добровольно выдал его сотрудникам полиции, что должно освобождать его от ответственности по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Юрист Маси Найем также настаивает на том, что обвинения в незаконном хранении оружия должны быть сняты, ведь активист самостоятельно сдал пистолет правоохранителям.

— Как следует из ч. 3 ст. 263 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, – пишет Найем.

Однако в комментарии Фактам ICTV член Ассоциации юристов Украины Дмитрий Остапенко заявил, что до 2019 года суды действительно принимали оправдательные приговоры, ссылаясь на то, что в государстве нет закона, который регулирует оборот оружия. Однако в настоящее время существует нюанс, сформированный Верховным судом.

— В конце 2019 года Верховный Суд сформировал обязательную для выполнения всеми судами правовую позицию, согласно которой “закон” в 263-й статье следует толковать более широко, понимая под этим термином не только закон как такой, но и все законодательство, включая подзаконные акты: инструкции, приказы, постановления и тому подобное. С ее появлением аргумент об отсутствии специального закона об обороте оружие перестал быть серьезным аргументом для оправдания, и эта ситуация не изменится, пока не изменится позиция Верховного Суда. Не исключаю, что это произойдет, если какое-то из дел по ст. 263 ККУ дойдет до Европейского Суда по правам человека, – рассказывает эксперт.

Существуют проблемы и в экспертизе пистолета, ведь эксперты самостоятельно выкрутили втулку из пистолета, тем самым изменив его. К проблемам, которые видит защита, добавляется и сам обыск в квартире, ведь он проводился без присутствия адвоката Стерненко.

Даже суд стал для защиты проблемой. По мнению Маси Найема, рассматривать дело должен был совсем другой суд, ведь правонарушение, по версии следствия, происходило не в районе, подсудность которого приходится на Приморский районный суд Одессы.

— В таком случае данное уголовное производство должен рассматривать Коминтерновский, Суворовский или Малиновский районные суды. Однако дело рассматривает Приморский районный суд, хотя инкриминируемые Сергею правонарушения, по словам стороны обвинения, происходили не на территории Приморского района города Одессы, – пишет Найем.

В то же время, Кравец заявил, что вопрос о подсудности дела уже рассматривали, поэтому это также не стоит внимания.

— Насколько мне известно, вопрос подсудности уже решался другими судами. Поэтому можно говорить о довольно слабой работе адвокатов, сейчас стали говорить о том, что дело рассматривает не тот суд. Какая разница, какой суд? Есть факты, которые сторона защиты не смогла опровергнуть, – высказывает мнение юрист.

Кроме того, есть проблемы с тем, что защита указывает на пребывание Щербича “одновременно” на лечении в стационаре и следственных действиях. Суд возразил, заявив, что состояние депутата был не столь плохим, чтобы он не мог отлучиться из больницы для того, чтобы принять участие в соответствующих мероприятиях.

Свидетельства депутата Стерненко называет надуманными, а материалы дела – сфабрикованными.

Вопрос ко всем

Даже после завершения расследования и публикации решения суда остается слишком много вопросов по делу Стерненко.

У стороны обвинения есть несколько проблем в части доказательств. Например, свидетель, который якобы подтверждает факт похищения депутата. Этого человека не заслушали в зале суда, а лишь ссылаются на показания, которые он предоставил представителю правоохранительных органов.

Даже сейчас трудно сказать, действительно ли все описанные события происходили так, как об этом говорит Щербич. Например, пистолет, который он узнал как оружие, из которого в него стрелял Стерненко.

Хотя экспертиза и пришла к выводу, что его можно было превратить в травматическое оружие, в обвинительном акте не указано, что подобные манипуляции мог проводить активист или его сообщники.

Кажется странным и то, что за все время расследования так и не установили четырех человек, якобы также участвовавших в похищении и пытках Щербича. Даже если учесть то, что наказание за похищение им уже не грозит, они все равно били депутата и должны понести за это ответственность.

В общем, доказывать вину активиста приходилось с помощью косвенных доказательств.

— Из анализа текста приговора можно утверждать, что обвинение Сергея в похищении человека и осуществлении разбойных действий базируется исключительно на косвенных доказательствах. Именно поэтому отсутствие контрдоказательств со стороны защиты вызывает у меня ощущение безграничной печали. Фактически суду даже не предложили какой-то согласованной альтернативной версии, при которой можно было бы применить стандарт доказывания “вне разумного сомнения”, – говорит Остапенко.

Но, на самом деле, и у защиты Стерненко далеко не лучшие позиции по этому делу. Трудно сказать за все дело, но основываясь на открытой информации, некоторые правоведы едины в том, что сейчас адвокаты Стерненко просто не могут логически выстроить его защиту.

Например, Кравец считает очень странным то, что нет открытой информации об алиби активиста на момент совершения похищения.

— Кроме свидетелей, существует исследование мест совершения преступлений, нахождение в это время мобильных. В конце концов, есть алиби. Может ли Стерненко доказать, что он в это время находился в другом месте. Обо всем этом защита умалчивает, – говорит юрист.

История с пистолетом тоже остается непонятной. Если Стерненко говорит, что нашел пистолет неподалеку от своего дома, то почему не вызвал полицию на место? Или самостоятельно не отнес его в отделение полиции?

Даже если он понимал, что пистолет является стартовым, зачем забирать его к себе домой? Почему у него дома нашли патроны того же калибра, еще и травматические?

Стерненко и его защитники основывали свою стратегию на попытках опровергнуть факты и доказательства, представленные стороной обвинения. Но, по мнению Остапенко, проблемой стало то, что не выдвинули альтернативной версии событий, которую можно было подкрепить доказательствами.

— Не была выдвинута альтернативная версия событий, которая могла бы быть подкреплена доказательствами. Как адвокат по уголовным делам с грустью вынужден утверждать, что в подобных кейсах презумпция невиновности фактически не работает. Для Сергея крайне важно было доказать, хотя бы свидетельскими показаниями, что во время описанных прокурором событий он находился в другом месте и занимался другими делами, если это действительно так. Но в тексте приговора нет упоминания о допросе хотя бы одного свидетеля со стороны защиты, – рассказывает член Ассоциации юристов Украины.

В этом деле много неизвестных, но если депутата все же похищали, то нужно установить всех, кто был к этому причастен. И здесь возникает другой вопрос – почему, имея информацию по делу, мы требуем признать Стерненко невиновным, а не провести нормальное расследование?

На приговор активисту и митинги на Банковой в Офисе президента отреагировали вопросом: “Неужели патриотизм должен иметь право бить и убивать?”

— Если мы хотим быть свободными и иметь свободу слова, нужно зерна отделять от плевел, а любящих страну от ее любителей – псевдопатриотов. Любой нации нужны герои. Но ими тоже надо учиться становиться. Герои редко бывают напыщенными, герои ставят на пьедестал ценности, а не свою политическую карьеру, – говорится в информации из Офиса президента, которую располагают Факты ICTV.

В дальнейшем Стерненко и Демчука ждет апелляция, в которой они также будут пытаться доказать свою невиновность.

Однако четким сигналом этого дела, независимо от того, виновны или нет подозреваемые, является необходимость судебной реформы.

Уже много лет мы строим правовое государство, но пока суды и правоохранители не будут работать на самом высоком уровне, мы будем видеть недоверие общества, которое будет переростать в митинги в резонансных делах.