25 февраля в Киеве сделали первую прививку от коронавируса. Первым вакцинированным стал заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

По словам вакцинированного, после прививки у него обычное самочувствие.

— Как всегда, никаких плохих ощущений нет… Передо мной вообще не стоял вопрос, делать это или нет, — отметил Алексей Куценко.

По словам врача, он только позавчера узнал, что будет вакцинироваться, вчера — сообщил родным.

Кроме того, врач рассказал, что занимается лечением больных коронавирусом уже почти год, с марта 2020-ого.

Вакцинация против коронавируса в Киеве

Минздрав передал Киеву 42 600 доз вакцин против коронавируса производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).

По информации КГГА, город полностью готов к проведению вакцинации.

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