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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Почти 13 тыс. больных за неделю: в Киеве выросло количество больных гриппом и ОРВИ

В Киеве за прошлую неделю резко увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ. Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

грип грві

По его словам, за прошедшую неделю заболели почти 13 тыс. человек.

— По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 13 тыс. больных гриппом и ОРВИ. Из них более 7,5 тыс. взрослых и 5,3 тыс. детей. Почти 50% больных детей школьного возраста, — сообщил мэр.

Также Виталий Кличко отметил, что в больницы госпитализировали 582 человека, среди них 58 — дети. Поэтому он призвал всех при наличии малейших симптомов болезни обращаться к врачам.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 26 февраля коронавирус в Киеве подтвердили у 748 человек, общее количество инфицированных составляет 137 076. За сутки госпитализировали еще 77 пациентов.

С начала эпидемии от Covid-19 в столице умерли 2 635 человек, выздоровели 93 402 больных.

Фото: Depositphotos

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