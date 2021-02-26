Курс валют НБУ на 26 февраля 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил новый курс валют на 26 февраля 2021 года. Так, курс доллара составляет 27,93 грн/$, что на одну копейку ниже, чем в предыдущий банковский день.

В то же время НБУ ослабил гривну относительно евро. По состоянию на 26 февраля курс евро составляет 34,14 грн/€. Это на 22 копейки выше, чем вчера.

Курс валют в Украине от НБУ на 26.02:

$1 — 27,930 грн;

€1 — 34,1459 грн;

1 польский злотый — 7,5708 грн;

10 российских рублей — 3,7782 грн.

Прогноз доллара на лето

В начале 2021 года украинцы увидели резкие скачки курса доллара. Если в январе стоимость американской валюты была в пределах 28,4, то уже в феврале ее цена упала до 27,8.

Но стоит ли ожидать укрепления гривны в дальнейшем и сможет ли то, что миссия МВФ уехала из Украины, так и не договорившись о пересмотре программы и не согласовав новый транш, повлиять на стабильность национальной валюты — читайте в нашем материале.