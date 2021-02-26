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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

НБУ ослабил гривну к евро: курс валют на 26 февраля

Национальный банк Украины установил новый курс валют на 26 февраля 2021 года. Так, курс доллара составляет 27,93 грн/$, что на одну копейку ниже, чем в предыдущий банковский день.

НБУ ослабил гривну к евро: курс валют на 26 февраля

В то же время НБУ ослабил гривну относительно евро. По состоянию на 26 февраля курс евро составляет 34,14 грн/€. Это на 22 копейки выше, чем вчера.

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Курс валют в Украине от НБУ на 26.02:

  • $1 — 27,930 грн;
  • €1 — 34,1459 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5708 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7782 грн.

Курс валют НБУ на 26 февраля 2021 в Украине

Прогноз доллара на лето

В начале 2021 года украинцы увидели резкие скачки курса доллара. Если в январе стоимость американской валюты была в пределах 28,4, то уже в феврале ее цена упала до 27,8.

Но стоит ли ожидать укрепления гривны в дальнейшем и сможет ли то, что миссия МВФ уехала из Украины, так и не договорившись о пересмотре программы и не согласовав новый транш, повлиять на стабильность национальной валюты — читайте в нашем материале.

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